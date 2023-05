Leichtathletik Für Henrik Janssen vom SCM beginnt der Kampf ums WM-Ticket

Henrik Janssen vom SCM hat mit seinem Wechsel in die Potsdamer Trainingsgruppe nicht nur an Kraft, sondern auch an Zuversicht gewonnen. Beides benötigt er, will er den Diskus zur WM werfen. Die Norm hat es in sich. Ein anderer Magdeburger muss sich indes weiter gedulden.