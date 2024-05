Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Mikael Aggefors hat in seiner langen Karriere schon viel erlebt. Olympische Spiele mit Schweden, Champions-League-Finale mit Aalborg, Meisterschaften mit Aalborg. Aber nach dem eigentlichen Ende seiner Karriere jetzt noch mal beim SC Magdeburg zwischen den Pfosten zu stehen, reiht sich in die Liste der speziellen Momente ein. Nachdem der 39-Jährige vor fünf Wochen beim Spiel in Flensburg für einen Siebenmeter ins Tor ging, durfte er beim 43:29 gegen Balingen in den letzten zehn Minuten komplett ran und dankte es mit drei Paraden.