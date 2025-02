Soma Bay - Vielleicht darf sich Isabel Gose beim nächsten Freiwasser-Weltcup im April auf Ibiza (Spanien) ja wieder beweisen. Der passt zumindest in ihr Programm, muss sich die Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris ja nicht mehr für die Beckenwettbewerbe bei der nächsten Weltmeisterschaft in Singapur (11. Juli bis 3. August) qualifizieren. Wie gut sie in ihrem neuen Metier unterwegs ist, hat sie mit ihrem Auftritt zum Auftakt der Saison in Soma Bay (Ägypten) hinreichend bewiesen. „So, als ob sie schon seit Jahren dabei wäre“, freute sich Trainer Bernd Berkhahn für seinen Schützling vom SCM.

