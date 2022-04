Geglückter Aufgalopp beim Renn-Verein mit Schreckmomenten

Der Aufgalopp beim Magdeburger Renn-Verein hatte es in sich. So fand bei idealen äußeren Bedingungen die erstmalige Teilnahme der FCM-Fußballer großen Zuspruch. Zwei Stürze sorgten aber auch für Schreckmomente.

Jockey Esentur Turganaaly Uulu in misslicher Lage. Nach seinem Sturz kurz vorm Ziel hatte der Kirgise Glück, dass er von Leon Wolff auf „Maid of Dragon“ (Nr. 7) nicht ernsthaft verletzt wurde.

Magdeburg - Der Saisonauftakt lockte am Sonnabend bei strahlendem Sonnenschein immerhin rund 3500 Zuschauer in den Herrenkrug. Und die bekamen so einiges geboten. „Zugpferd“ war dabei nicht zuletzt der 1. FC Magdeburg, der mit Sportchef Otmar Schork, Trainer Christian Titz und einigen Profis erschienen war. Während Kapitän Tobias Müller, Florian Kath, Alexander Bittroff und Tatsuya Ito fleißig Autogramme schrieben, kam die sportliche Leitung auf dem Gelände kaum voran, wurde immer wieder zu einem Selfie oder Smalltalk gebeten. Titz auf die Frage, ob er ein Faible für Pferdesport habe: „Ja, durchaus. Dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei Reitvereine. Und meine Tochter reitet auch.“ Der 51-Jährige sprach von einer tollen Atmosphäre und einer echten Bereicherung für die Sportstadt Magdeburg. Und: „Ich war tatsächlich schon einmal hier, allerdings ohne Zuschauer.“