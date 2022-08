Gose und Märtens vom SCM wecken Medaillenhoffnungen

Die Magdeburger Schwimmer haben bei der EM in Rom das erste Edelmetall verpasst. Isabel Gose und Lukas Märtens vom SCM mussten in Rom in den Staffelfinals der Konkurrenz den Vortritt lassen.

Rom/München/Magdeburg - Ruderin Tabea Kuhnert vom SCM hat es mit ihrer Achter-Crew verhalten angehen lassen. Am Vorkampftag der 2. European Championchips in München verpasste das deutsche Boot den direkten Einzug ins Finale. Dieses haben ihre schwimmenden Clubgefährten Isabel Gose und Lukas Märtens schon zum Auftakt in Rom (Italien) erreicht, eine Medaille ist ihnen jedoch verwehrt geblieben – und zwar in den Staffelwettbewerben. Dennoch haben beide Schützlinge von Trainer Bernd Berkhahn Medaillenhoffnungen geweckt.