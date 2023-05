Die SBB Baskets Wolmirstedt verlieren das erste Spiel im Play-offs-Halbfinale. Am Mittwoch steht die zweite Partie an.

Wolmirstedt - In der Schlussphase des Spiels zwischen den SBB Baskets Wolmirstedt und der Reserve von Rasta Vechta saßen die Zuschauer in der Halle der Freundschaft nicht mehr auf ihren Plätzen. Diese erste Begegnung des Play-offs-Halbfinales hatte sie nämlich komplett in den Bann gezogen. Wie erwartet ging es höchst dramatisch, wechselhaft und teils hochklassig zu. Weniger als eine Minute vor dem Ende konnte die Begegnung noch in beide Richtungen kippen. Mit 72:73 lag Wolmirstedt da knapp hinten. Es war also noch alles drin. Und so fieberten die Zuschauer nervös mit.