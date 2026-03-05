harter abstiegskampf SBB Baskets: Eiko Potthast lässt keine Ausreden gelten
Nach der denkwürdigen Länderspielpause geht es für die SBB Baskets in der Liga weiter. Headcoach Eiko Potthast wählt vorab klare Worte.
Aktualisiert: 05.03.2026, 14:14
Wolmirstedt/Magdeburg - Die vielen Personalsorgen, der Kaderumbruch im Sommer und die späte Komplettierung des Aufgebots, bis dato mehr Auswärtsspiele als Heimpartien aufgrund von Verlegungen, zunächst zahlreiche Duelle mit Topteams – es gibt viele Ansätze für den unschönen Saisonverlauf der SBB Baskets Wolmirstedt in der 2. Bundesliga Pro A bis dato. Headcoach Eiko Potthast spricht von „Erklärungen“, doch in aller Deutlichkeit spricht er auch über „Ausreden“.