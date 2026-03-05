Nach der denkwürdigen Länderspielpause geht es für die SBB Baskets in der Liga weiter. Headcoach Eiko Potthast wählt vorab klare Worte.

Eiko Potthast möchte am kommenden Doppelspieltag im Kollektiv Punkte holen mit seinen SBB Baskets.

Wolmirstedt/Magdeburg - Die vielen Personalsorgen, der Kaderumbruch im Sommer und die späte Komplettierung des Aufgebots, bis dato mehr Auswärtsspiele als Heimpartien aufgrund von Verlegungen, zunächst zahlreiche Duelle mit Topteams – es gibt viele Ansätze für den unschönen Saisonverlauf der SBB Baskets Wolmirstedt in der 2. Bundesliga Pro A bis dato. Headcoach Eiko Potthast spricht von „Erklärungen“, doch in aller Deutlichkeit spricht er auch über „Ausreden“.