Während Diskushüne Henrik Janssen vom SCM erstmals die Atmosphäre beim Istaf Indoor in Berlin genossen hat, gewann Alyssa John ihre erste Medaille in der nationalen Speer-Elite.

Berlin/Halle. - Henrik Janssen hat schon beim Einmarsch in die Mercedes-Benz-Arena die Atmosphäre genossen. „Das war wirklich eine coole Stimmung“, bestätigte er nach seiner Premiere beim Istaf Indoor in Berlin am späten Freitagabend. Aber er wusste zugleich, „dass ich nicht in der Top-Form antreten würde“. Von den vergangenen fünf Trainingswochen hatte er drei damit zugebracht, Hanteln und Gewichte zu schwingen. „Ich hätte gerne weiter geworfen. Aber mir hat einfach die Frische gefehlt“, sagte der Diskus-Hüne vom SC Magdeburg.