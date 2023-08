Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Budapest/Magdeburg - Henrik Janssen hockte am Boden, direkt nach der kurzen Analyse mit seinem Trainer Jörg Schulte. Er hatte sich soeben im zweiten Versuch mit 63,80 Metern auf Platz acht im Diskusfinale der Weltmeisterschaften in Budapest katapultiert. Janssen blickte fest entschlossen über das Areal, auf die Konkurrenz, auf den Ring. Er musste im dritten Durchgang den Platz halten, um sich noch drei weitere Versuche zu sichern an diesem warmen Sommerabend in Budapest.