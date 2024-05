Starker Auftritt der Diskuswerfer in Neubrandenburg: Clemens Prüfer aus Potsdam und Henrik Janssen vom SCM werfen die Scheibe in Richtung Paris.

Magdeburg - Hinter fünf Versuchen stand ein „x“ für ungültig, doch das wird Henrik Janssen am Ende völlig egal gewesen sein. Der 26-Jährige vom SC Magdeburg hat eine gültige Chance genutzt, um die Direktnorm für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu knacken. Mit dem vierten Versuch beim Deutschen Wurf 2024 am Mittwoch in Neubrandenburg brachte Janssen die zwei Kilogramm schwere Scheibe auf 67,43 Meter und blieb damit 23 Zentimeter über der geforderten Norm.