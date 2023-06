In einem Weltklassefeld in Estland belegt Henrik Janssen vom SC Magdeburg den vierten Platz. Und überzeugt wieder mit konstanten Weiten.

Henrik Janssen bleibt weiterhin konstant in seinen Würfen.

Johvi/Magdeburg - Heino Lipp hätte nicht schlecht gestaunt über dieses Starterfeld im Diskuswerfen. Da waren der Slowene Kristjan Czeh oder die Schweden Daniel Stahl und Simon Pettersson am Start. Weltmeister, Olympiasieger, 70-Meter-Werfer also. Und dann gab es Henrik Janssen, der sich einen Vorgeschmack auf den internationalen Höhepunkt in dieser Saison holte.