Diskushüne Henrik Janssen vom SCM musste bis zum letzten Versuch in der Qualifikation um seinen Start im Finale der Leichtathletik-WM bangen.

Budapest/Magdeburg - Henrik Janssen saß im Stadion auf der Tribüne, inmitten seiner Magdeburger Kumpel, die ihn nach Budapest begleitet hatten. Und die nun seelischen Beistand auf dem Weg ins Finale der leisteten. „Ich habe gezittert“, berichtete der 25-jährige vom SCM. Gezittert, als er die letzten Würfe der Athleten am Samstagabend in der Qualifikationsgruppe B verfolgte. Gezittert, als er im letzten Durchgang immer weiter nach hinten durchgereicht wurde. Gezittert, als der Neuseeländer Connor Bell zum abschließenden Wurf in den Ring trat – und dann die Zwei-Kilo-Scheibe ins Netz katapultierte.