Magdeburg - Bis in die 4. Runde hinein wehrte sich SES-Supermittelgewichtler Artur Reis im WM-Duell der IBO gegen Osleys Iglesias zwar mutig, musste aber auch schon viele Schläge einstecken. Dann stellte sich ihn der Kubaner in der Ecke zurecht und schickte Reis mit einer krachenden Linken auf die Bretter. Reis war zunächst sichlich benommen und musste von seinem Team gestützt in die Ecke geführt werden. „Ich habe auf den entscheidenden Moment gewartet und dann zugeschlagen. Jetzt will ich die Gegner in der Rangliste vor mit haben und hoffe auf einen großen Kampf“, erklärte freudestrahlend der Sieger.

Schön vor allem, dass Reis bei der Urteilsverkündung wieder auf den Beinen stand und gratulierte. Reis: „So ist Boxen. Glückwunsch an Osleys. Mein Kämpferherz ist zwar ein bisschen angeknackst, aber es geht weiter.“ Und Trainer Dirk Dzemski analysierte: „Osleys hat immer wieder stark mit der Führhand gearbeitet. Das war sehr schwer führ ihn.“ Trotzdem hat sich Reis gegen den Top-Mann aus Kuba mutig gezeigt, war ihm aber nicht gewachsen. „Danke an SES, dass wir diesen Kampf machen konnten und in Deutschland wieder präsent sind. Jetzt schaun wir mal, was weiter passiert“, hofft Iglesias-Coach Georg Bramowski auf die ganz großen Kämpfe.

Fress landet den K.o.-Hattrick

Roma Fress landete zuvor im Cruisergewicht den Serben Milosav Savic seinen 19. Sieg im 20. Profikampf. Und wie erhofft zum dritten gegen Mal in Folge vorzeitig. In der 3. Runde brachte der 29-Jährige seinen Gegner sofort ins Wackeln und setzte mit einer Schlagserie auch nach, so dass der Ringrichter dazwischen gehen und das Duell beenden musste. „Die Anspannung war sehr groß. Auch Nervosität war da. Aber es hat alles geklappt. Ich war von Beginn an da und habe auch richtig nachgesetzt“, erklärte der von den Fans umjubelte Fress.

Nach seinem Unentschieden im Juli beim Duell um die WBO-Junioren-WM im Superweltergewicht gegen den Ukrainer Mykyta Alistratov meldete sich auch Julian Vogel mit einem Sieg im Ring zurück. Gegen den Tschechen Milan Ganoska kam der Ascherslebener zu einem einstimmigen Punktsieg. Nachdem Vogel in Runde 1 sogar auf die Bretter musste, kam er von Runde zu Runde immer besser in den Kampf und landete letztlich auch die entscheidenden Treffer. „Dieser Sieg tut richtig gut und vielen Dank an meine Fans, die mich richtig toll unterstützt haben“, sagte der 20-Jährige erleichtert.