Oberhof - Am Ende des ersten Interviewmarathons zitterte Toni Eggert am ganzen Körper. Der wärmende Jubel wurde von den kalten Temperaturen besiegt, er musste sich beeilen, erst in den Shuttle und dann mit diesem in die geheizten Katakomben der Eisarena von Oberhof zu kommen. Am Sonntag steht noch ein „sehr wichtiges Rennen an“, sagte Eggert. Die Teamstaffel bei diesen Weltmeisterschaften nämlich. Es ist die Chance für Eggert und seinen Sozius Sascha Benecken, das elfte WM-Gold ihrer Karriere zu gewinnen.

