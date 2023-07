Jubel im Quartett, Jubel im Einzel: Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin dominieren die Schwimmer des SCM in ihren Disziplinen.

Berlin - Auf dem Bild in ihrem WhatsApp-Status posieren die Geschwister vor dem Becken der Magdeburger Elbehalle. Die kleine Leonie und der große Lukas, damals waren beide noch Kinder. Am Donnerstag posierten sie in Berlin ebenfalls gemeinsam vor der Kamera. Sie standen dabei in der Schwimmhalle im Berliner-Europapark auf dem obersten Podest. Zusammen mit Isabel Gose und Marius Zobel, alle vom SC Magdeburg. „Unser erster richtiger Familientitel“, jubelte Leonie Märtens zum Sieg in der 4x200-Meter-Mixedstaffel, der nicht hätte verdienter, nicht deutlicher sein können – mit knapp 25 Sekunden Vorsprung. Mit 7:41,84 Minuten verpasste das Quartett von Trainer Bernd Berkhahn die nationale Bestmarke zwar knapp. Aber diese Goldmedaille, sagte Lukas Märtens, „ist schon etwas Besonderes“ – und nicht nur, weil es die erste für ihn war bei einer deutschen Meisterschaft. Und auch ohne Rekord „hat es Spaß gemacht“, freute sich seine Lebensgefährtin Isabel Gose.