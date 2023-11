Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Sie war so fröhlich, so erleichtert und so beruhigt zugleich. Ihre Leistungen bei der deutschen Kurzbahn-Meisterschaft am vergangenen Wochenende in Wuppertal haben Isabel Gose sogar erstaunt. Oder auch begeistert. „Mit der Bestzeit über 1.500 Meter Freistil habe ich nicht gerechnet“, berichtete die 21-Jährige vom SCM, die nach 15:25,50 Minuten in der Schwimmoper angeschlagen hatte und damit die zweitschnellste Zeit einer deutschen Athletin erzielt hatte. Die Beste und damit den nationalen Rekord auf der 25-Meter-Bahn hält noch Sarah Wellbrock mit 15:18,01 Minuten – erzielt vor vier Jahren, damals sogar als Weltrekord.