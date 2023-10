Berlin - Florian Wellbrock, Leonie und Lukas Märtens – alle krank. Der grippale Infekt dreht beim SC Magdeburg derzeit seine Runde - mit heftigen Ausläufern. Weshalb die drei Athleten von Coach Bernd Berkhahn auch mit Blick auf das vierwöchige Trainingslager in der Sierra Nevada (Spanien) ab kommenden Mittwoch ihren Startverzicht erklären mussten. Wellbrock und Leonie Märtens waren erst gar nicht zum Weltcup an diesem Wochenende in Berlin angereist, Lukas Märtens reiste am Freitag nach dem Vorlauf über 400 Meter Freistil ab. So hält Isabel Gose die grün-rote Fahne für den SCM in der Halle im Europa-Sportpark hoch. „Ich versuche, einfach nicht darüber nachzudenken und positiv zu bleiben“, sagte die 21-jährige Gose zur Gefahr, ebenfalls krank zu werden.

Gut durchgekommen ist sie auch am Freitag bei ihrem ersten Start in Berlin, nach 4:08,65 Minuten schlug sie als Vierte über 400 Meter Freistil an. „Nach der bisherigen Vorbereitung sind meine Muskeln schon ganz schön ermüdet“, erklärte Gose. Und warf den Blick auf die Konkurrenz: Insbesondere auf Siegerin Erika Fairweather (Neuseeland) und auf die Zweite Lani Pallister (Australien), die nach 4:01,09 und 4:02,07 Minuten anschlugen. „Was die Mädchen hier gezeigt haben: Hut ab!“, sagte Gose. „Solche Zeiten zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison zu schwimmen, das ist sehr stark.“ Für Gose stehen heute noch die 200 und morgen die 800 Meter Freistil auf dem Programm.