Schwimmen Isabel Gose vom SCM: Zum Trost gibt es einen Rekord

Nach Silber in Budapest 2022 hat Lukas Märtens vom SCM auch bei der WM in Fukuoka über 400 Meter Freistil eine Medaille gewonnen. Isabel Gose wurde Siebte über diese Distanz, fand aber Trost in einem Rekord.