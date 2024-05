Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Henrik Janssen hat seinen Wettkampf gewohnt lässig und kritisch analysiert und sich dabei auch nicht von der Tatsache beirren lassen, die viertbeste Weite seiner Karriere ins Feld gebracht zu haben. Am vergangenen Freitagabend bei seiner ersten Diamond League im Suhaim Bin Hamad Stadium in Doha hat sich der Diskushüne vom SC Magdeburg mit 65,74 Metern den dritten Platz gesichert – und zugleich die Norm für die Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) um 54 Zentimeter überboten. Aber diese Norm ist dem 25-Jährigen natürlich nicht genug. „Für mich geht es um die Olympia-Norm, und so werde ich in den nächsten Wettkämpfen auch angreifen“, sagte Janssen, der für das Ticket nach Paris 67,20 Meter vorlegen und seine eigene Bestweite um 69 Zentimeter übertreffen muss. Und der nächste Wettkampf steigt am Donnerstag auf der Trainingsanlage am Magdeburger Leichtathletik-Stadion (16 Uhr).