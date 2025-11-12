Youngster Joshua Bonga möchte bei den SBB Baskets den nächsten Schritt in seiner außergewöhnlichen Karriere gehen. Seine Brüder pushen ihn.

Wie überraschend Joshua Bonga bei den SBB Baskets zum Leistungsträger wurde

Ist nach einem schwierigen Jahr in den USA zurück in Deutschland: Joshua Bonga von den SBB Baskets.

Magdeburg - Im unglücklichen Fall hätte die Zeit von Joshua Bonga bei den SBB Baskets schon nach zwei Monaten enden können. Der Guard unterschrieb als Nachfolger von Christian Mann erstmal für unkonventionelle zwei Monate. Die Verantwortlichen des Zweitligisten sahen im 20-jährigen Neuzugang zwar direkt eine potenzielle Verstärkung, aber agierten dennoch vorsichtig. „Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir ihn länger halten wollen“, schildert Sportdirektor Kevin Magdowski.