Mombasa/Magdeburg - Michael Kahlfuss war bewusst, dass die „East African Safari Classic Rally“ eine Herausforderung werden wird. Zwar ist er mit seinem Co-Piloten Ronald Bauer bereits zum vierten Mal in Kenia am Start, doch erstmals absolvieren sie die gut 4.000 Kilometer mit einem Trabant 600 T. Auch die Veranstalter staunten, als das Duo aus Sachsen-Anhalt mit dem Klassiker an die Startlinie rollten. „Kein Wunder, schließlich wird er doch seit 30 Jahren nicht mehr gebaut“, erklärt Kahlfuss. Sein Exemplar ist sogar doppelt so alt und stammt aus Kahlfuss’ Geburtsjahr 1963.