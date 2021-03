Julia Hergert und Jasmin Fritz vom SCM haben mehrere Chancen auf einen Start bei den Sommerspielen.

Magdeburg (vs) l Jasmin Fritz hatte während einer Saisonvorbereitung oft gelitten. Ob Husten, Schnupfen oder Heiserkeit, der Körper war nicht immer bereit – für die Anstrengungen des Trainingsalltags. „Jetzt ist mein Gesundheitszustand seit über einem Jahr recht stabil, das gab es lange nicht mehr“, berichtet die Kanutin vom SCM und bestätigt zugleich: „Sonst bin ich immer durch einen Infekt ausgefallen.“ Es geht also voran für die Kajak-Dame der Grün-Roten, es soll für sie vorangehen bis zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8.August). Für sie und für Julia Hergert. Beide Magdeburgerinnen zählen zum Elite-Kader des Deutschen Kanuverbandes (DKV).



Der Kampf um die sechs Tokio-Tickets ist allerdings so offen wie wohl selten zu vor. Der K4 über 500 Meter hat zwar bei der Weltmeisterschaft 2019 den Quotenplatz geholt, trotzdem steht die Besetzung für Japan längst nicht fest. „Im Januar ist die Kernmannschaft aufgelöst worden“, berichtet Fritz nämlich. „Der Kampf ist also komplett offen, und es gibt noch Mädchen aus der U23, die gut paddeln können und die man nicht außen vor lassen darf“, ergänzt sie. Dazu gehört vom SCM auch Josefine Landt. Und dazu gehört nach wie vor Nina Krankemann, die zwar die WM vor zwei Jahren verpasst hat, aber ob der neuen Konstellation ebenfalls ihre Olympia-Chance wittert. „Es könnte die eine oder andere Überraschung geben“, meint Hergert also.



Es wird also sehr spannend, wenn am 2./3. und 16./17. April in Duisburg die nationale Rangliste gebildet wird. „Ziel ist es, unter die besten Sechs der Rangliste zu kommen“, sagen Fritz und Hergert. Dann stehen die Chancen auf einen Platz im K 4 oder K 2 gar nicht schlecht. Der K2 über die olympischen 500 Meter, sagt Hergert, „ist eine gute Möglichkeit mehr, sich zu qualifizieren“.



Aber dieser muss erst einmal in Szeged (Ungarn) im Mai den Quotenplatz holen. Und die mögliche Besetzung dafür soll in Duisburg gefunden werden. Hergert und Fritz haben jedenfalls gut trainiert in den vergangenen Monaten. So gut, dass sich die 22-jährige Hergert fragt, wo eigentlich die Zeit geblieben ist seit der Verkündung des ersten Corona-Lockdowns im März 2020.



Der letzte Feinschliff

„Wir waren nie raus aus dem Training, hatten dafür immer eine Ausnahmegenehmigung, und wir haben eine normale Saison simuliert.“ Der Kader-status hat es möglich gemacht. Andererseits gab es also keine Entspannungsphase, in der die beiden Damen neue Dinge für sich entdecken konnten. Es gab eben immer Training.



In den Tagen vor der ersten Rangliste werden sie dieses noch einmal intensiveren mit Coach Mark Zabel und sich den letzten Feinschliff holen. Speziell auf den Wettkampfstrecken 200, 250 und 500 Meter, über die sie in Duisburg überzeugende Leistungen im Einer abliefern müssen. Bereit? „Ich bin noch nicht ganz in Topform, mir fehlt etwas die Wettkampfgeschwindigkeit“, sagt Hergert. „Gerade auf den 500 Metern fehlt mir noch etwas die Standhaftigkeit“, berichtet die 25-jährige Fritz.



Und wenngleich sich beide Damen mit Blick auf die Corona-Pandemie so einige Fragen stellen, unter welchen Bedingungen diese Sommerspiele in Tokio ausgetragen werden sollen, richtet sich ihr Fokus nur auf die nächste Aufgabe. Sie bestätigen: „Ich denke nur von Etappe zu Etappe.“