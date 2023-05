Magdeburg - Wer Lea-Jasmin Riecke in diesen Tagen am Telefon erreicht, wird mit einem fröhlichen „Hallo“ beglückt. Mit einem hörbaren Lächeln außerdem. Und mit offenen Worten. Die Weitspringerin vom Mitteldeutschen SC ist wieder ganz in ihrem Element, das aus den drei Teilen Anlauf, Sprung und Landung besteht. Und dass sie nun zu einer Konstanz trainiert hat, die ihr in der Vergangenheit oft fehlte. Was sie ärgerte, was sie störte, was sie wie folgt begründete: „Ich habe mich immer selbst zu sehr unter Druck gesetzt.“ Erst kam die Erwartung, dann kam die Enttäuschung. Und die Fallhöhe dazwischen kann sehr hoch sein im Leistungssport.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.