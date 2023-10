Weitspringerin Lea Riecke vom MSC hat in der vergangenen Saison ihren persönlichen Befreiungsschlag gelandet. Mit einer neuen Bestweite. Mit Konstanz in den Versuchen. Nun will sie noch schneller werden – und um die Norm für die Olympischen Spiele springen.

Lea Riecke hat in diesem Jahr viele Wettkämpfe bestritten, um ihre Technik zu perfektionieren. Für ihre nächsten Ziele will die 23-Jährige nun wieder vestärkt an ihrer Schnelligkeit arbeiten.

Magdeburg - Als Lohn hatte der Veranstalter Heike Drechsler einen Ferrari versprochen. Als Lohn für einen Weltrekord. Also brach sie damals auf nach Italien, im Jahre 1992 und kurz vor den Olympischen Spielen in Barcelona, um sich in der internationalen Bestenliste an die Spitze zu springen. Auf 2035 Metern über dem Meeresspiegel in Sestriere fand Drechsler den perfekten Anlauf, das perfekte Tempo, den perfekten Absprung, nahm das Schwungbein perfekt mit und überzeugte zu guter Letzt auch mit einer perfekten Landung.

„Ich hatte damals eine bomben Saison, bin in 20 Wettkämpfen über 7,20 Meter gesprungen, aber solch einen perfekten Sprung habe ich nur einmal erlebt“, sagt Drechsler, heute 58 Jahre, über den Tag in Sestriere, den sie mit unfassbaren 7,63 Metern beendete. Und der ihr trotzdem keinen Ferrari bescherte. Die zweimalige Olympiasiegerin im Weitsprung hatte 0,1 Meter pro Sekunde Rückenwind zu viel bei erlaubten 2,0. Der Weltrekord – er wäre für die Ewigkeit gewesen – wurde nicht anerkannt. Er steht bis heute bei 7,52 Metern – erzielt 1988 von der Russin Galina Tschistjakowa.

Drechsler hat aber nicht nur einmalig diese perfekte Koordination aus Technik, Kraft und Tempo in einen Versuch gepackt, sie hat überhaupt „27 Jahre gebraucht, um das Brett richtig zu treffen“, sagt sie an diesem heißen September-Sonnabend im Leichtathletik-Stadion in Magdeburg, wo der Mitteldeutsche Sportclub (MSC) gerade sein Sommerfest feiert, wo Heike Drechsler Kinder zum richtigen Sprung anleitet, wo unweit der Anlage auch Lea Riecke beobachtet und zuhört.

Dann muss man nur noch fliegen und einfach Spaß haben. Heike Drechsler, zweimalige Olympiasiegerin

Drechsler, die zudem zweimal Weltmeisterin wurde in ihrer Karriere, hat ihre Disziplin gelebt, sie kann so ausdauernd und detailliert über diesen Sport referieren, dass man sich als Zuhörer selbst am Ende im Rang eines Experten empfindet. Sie spricht eben von der Technik, von der Höchstgeschwindigkeit fünf Meter vor dem Brett, von einer guten Muskulatur. „Entscheidend ist, dass man das alles schon während des Anlaufs spürt“, sagt sie. Und sie sagt: „Dann muss man nur noch fliegen und einfach Spaß haben.“

Das wird sie an jenem Tag auch Lea Riecke gesagt haben. Und Riecke wird erklärt haben, dass sie genau das in der vergangenen Saison so empfunden hat. Fliegen und einfach Spaß haben. Lange war das nicht der Fall. Lange war es ein Krampf, in den sie von ihrem Gedankenkarussell gesprungen ist. Seitdem der Olympia-Stützpunkt (OSP) ihr die Sportpsychologin Anne Schmidt zur Seite gestellt hatte, ging es für die 23-Jährige Schritt für Schritt bergauf. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Riecke.

Das Jahr 2023 darf nunmehr als Jahr ihres Befreiungsschlages gelten. „Das auf jeden Fall“, bestätigt Riecke. „Ich war nach den 6,60 Metern mehr als glücklich.“ Ihre Bestweite, die sie am 27. Mai in Weinheim ins Sandbett brachte. Bei 0,4 Meter pro Sekunde Gegenwind. Und spätestens da wusste sie: „Ich bin wieder da, ich kann noch springen.“

Sie sprang dann oft, sehr oft. Nicht nur im Training, vor allem in den Wettkämpfen. In vier Monaten sprang sie durch 14 Events. „Das war echt viel, vielleicht am Ende auch ein bisschen zu viel“, blickt sie zurück. Sie war schon in der Vorbereitung auf der Suche nach dem perfekten Anlauf so viel gesprungen wie noch nie, „um den Balken zu treffen“. Auch Kraft hat sie so viel wie noch nie aufgebaut, für die Bauch-, Rücken- und Beinmuskulatur. Nur den Sprint, den hat sie ausgelassen.

„Ich war nur einmal bei den deutschen Hochschulmeisterschaften über 100 Meter am Start“, erinnert sie sich lächelnd und zugleich mit Grauen an den Sturm, der ihr in Darmstadt entgegenblies. Das war kein guter Härtetest, im Vorlauf kam das Aus. „Danach haben wir gesagt, in dieser Saison springen wir nur“, erklärt sie zur Entscheidung mit ihrem Vater und Trainer Hans-Ullrich. Also sprang sie, sie sprang nach der ersten Hälfte aller Wettbewerbe aber nicht mehr so weit und auch nicht mehr so konstant gut.

Olympia ist natürlich mein Ziel, ob im nächsten Jahr in Paris oder in fünf Jahren in Los Angeles. MSC-Weitspringerin Lea Riecke

Bei den nationalen Titelkämpfen in Kassel wurde sie Fünfte mit 6,27 Metern. „Ich hatte familiär einige Schicksalsschläge, hatte während der Saison meine Omas verloren“, berichtet Riecke. „Das hat mich etwas aus der Bahn geworfen, weil ich mir viele Gedanken über die Familie gemacht habe.“ Fliegen und Spaß fanden nicht mehr zur nötigen Harmonie. Trotzdem fällt ihr Resümee positiv aus: „Ich bin super happy über diese Saison, weil sie mir gezeigt hat, dass ich nichts verlernt habe.“

Und für den freien Kopf fokussiert sie sich allein auf ihre Leistung. Sie schaut auch nicht auf die Weltrangliste, „da würde ich mir nur Druck aufbauen“, erklärt sie auch mit Rückblick auf die Zeit, in der ihr der eigene Druck konstante und weite Sprünge verwehrte. Eine Weite hat sie aber im Visier: 6,89 Meter. Sie bedeuten die Norm für die Sommerspiele 2024. „Olympia ist natürlich mein Ziel, ob im nächsten Jahr in Paris oder in fünf Jahren in Los Angeles. Für Paris 29 Zentimeter mehr als bei meiner Bestweite zu springen, das ist schon ein Ende, aber ich werde dafür kämpfen.“

So oder so hofft sie auf einen internationalen Start in der neuen Saison. Wie bei der Europameisterschaft in Rom (Italien/7. bis 12. Juni). „Deshalb muss ich früh in die Wettkämpfe einsteigen, weil ich auch dafür die Norm erfüllen muss.“ Und dafür wiederum „muss ich schneller im Anlauf werden“, betont Lea Riecke. Dafür hat die Studentin nun einige kalte Monate Zeit. Heike Drechsler sagt: „Der Leichtathlet wird im Winter gemacht.“ Für den perfekten Sprung im Sommer.