Die lange Leidenszeit des Michael Müller ist beendet: In Szeged beginnt für den Canadier-Fahrer des SC Magdeburg die internationale Saison – in einer olympischen Disziplin.

Michael Müller greift erneut im Kampf um die Olympia-Tickets an. Beim ersten Weltcup der Saison in Szeged darf sich der 30-Jährige über eine olympische Distanz beweisen.

Magdeburg - Wer mit Michael Müller spricht, spricht zugleich mit „Kowalle“. Das ist bekanntlich sein Spitzname und dieser klingt so schön besonders. Das Gute klingt noch besser, das Gute wie: „Kowalle“ ist wieder ins Nationalteam gepaddelt. Und das Schlechte klingt nicht ganz so schlecht, das Schlechte wie: „Kowalle“ hatte an Muskelkraft verloren. Vor allem nicht mit den Worten von Magdeburgs Bundesstützpunktleiter Björn Bach im Hinterkopf, der neulich sagte: „,Kowalle' gehört nach wie vor zu den besten Canadier-Fahrern Deutschlands.“