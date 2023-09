Für Leonie Märtens geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die Schwimmerin vom SC Magdeburg startet im Februar bei der WM in Doha – gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Lukas.

Mit ihren Bestzeiten in diesem Jahr hat sich Leonie Märtens ihren Start bei den Weltmeisterschaften in Doha gesichert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die offizielle Einladung kam am Dienstag, die große Freude am Tag danach: „Als das Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Doha auch in den sozialen Medien bekannt gegeben wurde, habe ich es erst richtig realisiert, dass ich auch dabei bin“, sagt Leonie Märtens. „Ich habe so viele Nachrichten bekommen mit Glückwünschen und dass man stolz auf mich ist“, ergänzte sie.