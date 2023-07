Man hat sich längst daran gewöhnt, dass Lukas Märtens vom SCM einen Spitzenplatz in der Weltrang- liste belegt. In mehreren Disziplinen. Deshalb startet er bei der WM in Fukuoka erneut in einen Marathon.

Magdeburg - An diesem Sonntag startet Lukas Märtens in seinen Marathon. Er hat ihn tatsächlich schon öfter bewältigt. Idealerweise wird ihn dieser in acht Tagen über eine 5400 Meter lange Distanz führen. Und idealerweise wird er auf diesem Weg zwischenzeitlich einen Zwischenstopp auf dem Podest in der Marine Messe Fukuoka Hall einlegen. Denn selbstverständlich nimmt Märtens auch seine zweiten Weltmeisterschaften ambitioniert in Angriff.