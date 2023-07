So schlecht wie in Fukuoka haben die deutschen Beckenschwimmer noch nie bei einer WM abgeschnitten. Trotzdem kehren auch die Magdeburger Athleten alles andere als enttäuscht zurück.

Fukuoka/Magdeburg - Lukas Märtens hat auf der letzten der 30 Bahnen noch einmal Vollgas gegeben – in der Hoffnung, den vierten Platz zu erreichen. Denn dieser hätte ihm eine weitere Vornominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die Sommerspiele 2024 in Paris gesichert. Der Schwimmer vom SCM peitschte also die letzten zehn Meter im Finale der Weltmeisterschaften in Fukuoka (Japan) über die längste Beckendistanz ohne Atmung dem Ziel entgegen.