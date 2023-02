Lukas Märtens muss auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris in zwei WM-Becken springen.

Magdeburg - Lukas Märtens kann sich deshalb nicht gemütlich zurücklehnen, er kann deshalb nicht im Training kürzer oder langsamer kraulen, er kann sich aber „entspannter im Kopf“ an die nächsten Aufgaben heranarbeiten, erklärte er. Denn Lukas Märtens feiert in diesem Jahr die etwas andere Premiere. Zum ersten Mal in seiner Karriere ist der 21-Jährige bereits für den Saisonhöhepunkt nominiert, bei der Weltmeisterschaft in Fukuoka (Japan/14. bis 30. Juli) ist der Schwimmer vom SCM für den Start über die 200 und 400 Meter Freistil gesetzt. Die Finalteilnahmen bei der WM in Budapest 2022 haben das ermöglicht. Wie übrigens auch bei den Clubgefährten Isabel Gose über 200, 400 und 800 Meter sowie Florian Wellbrock über 800 und 1500 Meter Freistil.