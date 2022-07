Dritter Renntag Magdeburger Renn-Verein begrüßt prominente Teilnehmer

Am Sonnabend steht ein historischer Tag für den Renn-Verein Magdeburg an. Erstmals findet ein Grupperennen auf der Galoppbahn im Herrenkrug statt. Entsprechend prominent ist das Starterfeld. So gehört ein Pferd einem Mitglied einer weltbekannten Band.