Magdeburger Renn-Verein mit großen Plänen: „Steigen in die Bundesliga auf“

Ungewöhnliche Perspektive kurz nach dem Start beim Renntag Ende Juni im Magdeburger Herrenkrug. Bis zu 15 Pferde finden in den Boxen Platz.

Magdeburg - Die Corona-Pandemie machte dem Renn-Verein auch in diesem Jahr wieder arg zu schaffen. Erst zum Saisonfinale waren bis zu 5000 Besucher zugelassen. Hinzu kam der enorme Aufwand bei den Hygienevorschriften. Dennoch konnten die Macher ein leichtes finanzielles Plus verzeichnen. Präsident Heinz Baltus erläuterte, warum: „Unsere Sponsoren haben erneut zur Stange gehalten, egal ob wir Renntage mit oder ohne Zuschauer veranstaltet haben. Die Zahl der Unterstützer konnte sogar ausgebaut werden. Und natürlich haben wir die finanziellen Corona-Hilfen in Anspruch genommen.“