Galopp Magdeburger Renn-Verein mit traditionellen Renntag an Himmelfahrt

Der Renntag an Himmelfahrt ist beim Magdeburger Renn-Verein Tradition. Auch in diesem Jahr kommen die Zuschauer im Herrenkrug am Feiertag wieder auf ihre Kosten. Es wird eine Mischung aus Galopp und Trab angeboten.