Es ist vollbracht: Auf der Jagd nach Punkten in der ADAC GT Germany hat Dominique Schaak in Zandvoort zugeschlagen. Ein reibungsloser Ritt über den Asphalt wurde es allerdings nicht.

Zandvoort/Magdeburg - Der Circuit Zandvoort wird als Dünenkurs bezeichnet, weil die Boliden zuweilen in dem welligen Profil eine Steilwand hochrauschen müssen, der sich sogleich eine Kurve anschließt. Da macht es sich gut, den Gipfel auf außen anzusteuern, um dann das Fahrzeug „mit viel mehr Schwung“ besser in die nächste Gerade lenken zu können. So dachte es sich jedenfalls Dominique Schaak, der Magdeburger Rennfahrer, am vergangenen Sonnabend auf dem 4,259 Kilometer langen Rundkurs an der holländischen Nordseeküste mit seinen 15 Kurven.