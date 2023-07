Erst Linksaußen, dann Rechtsaußen: Manfred Hoppe hat die größten Erfolge mit dem SCM in den 1970er und 80er Jahren bejubelt. Am Montag feiert er Geburtstag.

Milan Lazarevic (Nettelstedt/M.) im Zweikampf mit Günter Dreibrodt: Zur Absicherung steht Manfred Hoppe (r.) bereit. Am Ende gewann die Grün-Roten den Supercup 1981,

Magdeburg - Das Jubiläum wird eine ruhige Angelegenheit für Manfred Hoppe. Sein ehemaliger Mitstreiter Ernst Gerlach wird nach Woltersdorf bei Biederitz kommen, der Hallensprecher Helmut Engelmann ebenso. „Wir sind diesmal nur in kleiner Runde“, berichtet Hoppe, der an diesem Montag seinen 75. Geburtstag feiert. Aber auch diese drei Herren können sich viele Geschichten aus der SCM-Vergangenheit erzählen. Und diese Vergangenheit fand in den 1970er und 80er Jahren statt, als die Grün-Roten ihren noch heute gültigen Stil und natürlich die erfolgreiche Reise durch die Handballwelt begründeten.