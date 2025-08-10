Nach einer starken Saison gönnt sich der „Grand-Slam“-Gewinner ein paar ruhigere Tage. Und benennnt einen Wunsch für die Zukunft.

Lukas Märtens erhält in Singapur die Goldmedaille - und komplettiert den "Grand Slam" der Schwimmer.

Magdeburg - Lukas Märtens konnte sich den Witz nicht verkneifen. Wenn er an diesem Dienstag mal wieder in den Flieger steigt und die iberische Halbinsel ansteuert, wird sein Ziel „nicht die Sierra Nevada“ sein, berichtet er lachend. Also auch nicht das Höhentrainingslager, das die SCM-Schwimmer dort gemeinhin bestreiten in 2.300 Metern Höhe. Nein, der Olympiasieger, Weltrekordler und neuerdings auch Weltmeister über die 400 Meter Freistil, gerne auch als „Grand Slam“ im Schwimmen bezeichnet, hat Besseres im Sinn als Kachelzählen, Krafttraining und Dehnungsübungen.