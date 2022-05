Martin Wierig vom SCM startet mit Platz zwei in die Saison

Halle - Martin Wierig war der Beste unter den deutschen Diskushünen am Sonnabend bei den Halleschen Werfertagen. Allein das hat ihm das gute Gefühl für die kommenden Aufgaben mitgegeben, sich mit der nationalen Konkurrenz auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Eugene (USA) im Juli messen zu können. Wenngleich „meine 62,95 Meter nicht das waren, was ich mir vorgestellt hatte“, sagte der Athlet vom SC Magdeburg. Aber dieses Resümee haben womöglich am Ende alle gezogen in Halle, wo im vergangenen Jahr noch die Olympia-Normen fielen, wo in diesem Jahr die Zwei-Kilo-Scheibe auf der Jagd nach der WM-Vorgabe (66 Meter) gestoppt wurde.