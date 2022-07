Max Appel vom SC Magdeburg und seine Lena feiern das erste Weihnachten mit Theo

Der Ruderer Max Appel vom SC Magdeburg ist erst der Olympia-Enttäuschung entflohen und dann sind er und seine Lena Eltern des kleinen Theo geworden. Doch nach den Weihnachtstagen nimmt er auch wieder die sportlichen Ziele ins Visier: die EM in München, die WM in Racice.

Magdeburg - Malte hat sich Max geschnappt und mit ihm eine weite Reise angetreten. Raus aus den Gedanken an das enttäuschende Abschneiden bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Raus ins Unesco-Weltkulturerbe in Jordanien. Raus ins Abenteuer also. Sie haben die Felsnekropole und die Ruinen von Petra gesehen oder das Wüstenschloss Q'useir Amra. Von Ort zu Ort durch Hitze und Staub sind sie gefahren. „Wir haben uns eine Woche lang beeindrucken lassen“, sagt Max Appel.