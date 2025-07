Max Appel (2. v. r.) bejubelte mit seiner Crew bei der WM in Serbien die Qualifikation für die Sommerspiele in Paris.

Magdeburg - Zwangsweise darf man sich ein wenig alt fühlen, wenn man über seinen Start in der Mastersklasse spricht. Max Appel ist nun erst 29 Jahre jung, wieso sollte sich der Ruderer vom SCM also einem Wettbewerb bei den „Senioren“ bereits hingeben? Genau das aber ist sein Vorhaben für die kommenden Jahre, in denen er seine Karriere ausklingen lässt. Masters-Weltmeisterschaft hier, die ehrwürdige Henley Royal Regatta in Großbritannien da. Rudern aus Spaß, Rudern ohne Druck. Von Drcuk hat sich Appel nämlich befreit.