Belgrad/Magdeburg - Stark, dominant, unbesiegbar: Was einst für mehrere Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) galt, bezieht sich nur noch auf Oliver Zeidler. Der Einer-Fahrer hat bei der Weltmeisterschaft in Belgrad (Serbien) in all seinen Rennen von Vor- bis Endlauf die Konkurrenz düpiert und als einziger DRV-Athlet eine Medaille gewonnen – wie schon im vergangenen Jahr. Auch Max Appel vom SC Magdeburg und der Doppelvierer hatten letztlich keine Chance auf das Podest: „Die Anspannung war schon da“, sagte Appel, der mit seiner Crew am Sonnabend nur auf Rang sechs fuhr. „Aber nachdem wir den Quotenplatz für Paris geholt hatten, sind wir auch ein Stück runtergefahren.“ Vor allem im Kopf. „Das war kein schönes Rennen.“