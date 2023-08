Max Appel nimmt Anlauf auf seinen zweiten Start bei Olympischen Sommerspielen. Der 27-Jährige vom SC Magdeburg will sich mit seiner Doppelvierer-Crew bei der WM in Belgrad den Quotenplatz für Paris sichern.

Max Appel vom SCM peilt zweiten Olympiastart an - der Weg führt über Belgrad

Moritz Wolff, Tim Ole Naske, Max Appel und Anton Finger (v. r.) haben beim Weltcup in Luzern gezeigt, dass sie nicht mehr weit entfernt sind von der Spitze.

Belgrad/Magdeburg - Max Appel hat sich ans Bett seines Sohnes gesetzt, hat gesehen, wie Theo mit offenen Augen seinen Schlaf suchte. Hat gewartet und beobachtet, bis der Kleine – im Dezember wird Theo zwei Jahre – sich mit einem letzten Zwinkern aus dem Tag und in die Nacht verabschiedet hat. „Momentan dauert es bei ihm etwas länger“, berichtet der Papa über den Weg seines Sohnes in die schönsten Träume. Vielleicht aber hatte Theo auch das feine Gespür dafür, dass er und Mama Lena auf den Herrn des Hauses im schleswig-holsteinischen Mölln in den kommenden Tagen verzichten müssen.