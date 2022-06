„Medaillenhamster“ Wellbrock vom SCM: Im Freiwasser schlägt seine Stunde

Budapest/Magdeburg - Entlang der Strandpromenade am Lupa-See, wo Männer ihren freien Oberkörper präsentieren, wo Zuschauer gemütlich in ihrem Strandhäuschen auf den Stühlen sitzen, entlang dieser Sommeridylle also ist Florian Wellbrock gestern schon wieder um einen Titel gehechtet. Und wieder war einer seiner härtesten Gegner der Italiener, der am Vorabend in der Duna Arena die gesamte Konkurrenz überrascht hatte. Doch einen Wellbrock überrascht man nur einmal. Diesmal hatte der Freiwasser-Olympiasieger den längeren Atem, das bessere – und perfekte – Finish, den schnelleren Anschlag. Diesmal sicherte er nicht nur sich, sondern der deutschen 4x-1,5-Kilometer-Staffel mit Lea Boy, Leonie Beck und Oliver Klemet bei der Weltmeisterschaft in Budapest die Goldmedaille. Seine erste bei dieser WM.