Olympische Spiele in Paris Medaillenkampf in der „Toilette von Paris“: Das sind die Gefahren für die SCM-Schwimmer

Leonie Märtens und Florian Wellbrock vom SCM starten in der kommenden Woche in der Seine in den Medaillenkampf. Oder doch nicht? Märtens' Bruder Lukas hofft auf „Lösungen der Organisatoren“.