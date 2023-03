Hamburg - Die zwei klaren Niederlagen gegen Dänemark haben bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft bleibende Spuren hinterlassen. Sowohl beim 23:30 in Aalborg als auch beim 21:28 in Hamburg im Rahmen des EHF Euro Cups war der dreifache Weltmeister in allen Belangen überlegen. Lukas Mertens vom SC Magdeburg sprach sogar von einem Klassenunterschied nach dem Spiel in Hamburg: „Das hat man am Ergebnis gesehen und auch am Spielverlauf. Es war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Man hat gesehen, dass Dänemark zu Recht Weltmeister geworden ist und wir noch einiges aufzuarbeiten haben.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.