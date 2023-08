Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Duisburg/Magdeburg - Aus der Musikbox dudelte ein einschläferndes Liebeslied, das so ganz zum Wetter in Duisburg passte. Das war nämlich eher gedacht für eine Kuschelparty in den heimischen vier Wänden an diesem Freitagmorgen, aber es war nicht gedacht für den Kampf um einen WM-Titel. Über die Regattastrecke brach Regen mit daumendicken Tropfen herein, es krachte und blitzte durch die grauen Wolken. Alle angesetzten Rennen waren an diesem dritten Tag bei der Kanu-Weltmeisterschaft verlegt worden. Das Halbfinale von Moritz Florstedt vom SCM um eine Stunde, sein Finale sogar um zweieinhalb Stunden. Ein Ergebnis stand für den Magdeburger am Ende trotzdem fest. Eines, das ihn etwas im Zwiespalt der Gefühle zurückließ.