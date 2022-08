Moritz Florstedt vom SCM beendet die Saison im Jubel

Hoffnungsvoller Start, tiefe Enttäuschung, große Freude: Moritz Florstedt vom SC Magdeburg ist durch alle Höhen und Tiefen in dieser Saison gepaddelt. Sie endete im Jubel.

Der Moment, in dem sich die Flucht nach vorn ausgezahlt hat: Silberjubel bei Moritz Florstedt (l.) und Felix Frank.

Magdeburg - Moritz Florstedt ist genug durch die Welt gereist in diesem Jahr. Seine wenigen Tage Urlaub vor dem Ausbildungsbeginn bei der Bundespolizei in Kienbaum verbringt er im heimischen Magdeburg. Er wird auf der Elbe paddeln, er wird im Rückblick auf sein erstes richtiges Jahr in der Elite zuweilen den Kopf schütteln, aber vor allem wird er lächelnd unterhalb des Doms seine Bahnen ziehen. Nicht aggressiv, nicht mit Tempo, sondern ganz entspannt auf Wanderfahrt.