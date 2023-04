Duisburg/Magdeburg - Diesmal konnte ihn nichts aufhalten: nicht der Wind, nicht die Konkurrenz. Moritz Florstedt vom SC Magdeburg hat die nationale Rangliste in Duisburg als bester Kajak-Fahrer des Deutschen Kanuverbandes (DKV) beendet. Den am Vortag verlorenen Spitzenrang eroberte er sich im letzten Finale der Wettbewerbe auf der kommenden WM-Regattastrecke im Einer über 500 Meter. Die Weltmeisterschaften werden vom 22. bis 27. August ausgetragen.

Der 21-jährige Florstedt setzte sich am Sonnabend über seine Lieblingsdistanz in 1:39,286 Minuten durch und verwies den Potsdamer Martin Hiller mit 0,535 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Hiller hatte das Duell am Vortag in der selben Disziplin für sich entschieden und zunächst die Gesamtführung übernommen.

Michael Müller verpasste indes nach seinem dritten Rang am Freitag über die 500 Meter diesmal das Podest. Der 30-Jährige vom SCM fuhr im Canadier-Einer über 1000 Meter auf den fünften Platz in 3:52,319 Minuten, 1,203 Sekunden fehlten ihm zum dritten Platz beim Sieg von Conrad-Robin Scheibner (Berlin). Über die 200 Meter kämpfte sich Müller zum Abschluss auf Rang vier mit nur 0,05 Sekunden Rückstand auf Scheibner.

David Töpel indes wurde Achter über die lange Distanz (3:57,229). Am Freitag hatte er über die halbe Distanz einen starken fünften Rang im Kreis der Elite erzielt. Über die 200 Meter belegte der 19-Jährige erneut einen klasse fünften Rang.

Bei den Damen verpasste Jasmin Fritz einen Tag nach ihrem sechsten Rang über die 500 Meter das A-Finale. Die 27-Jährige belegte über die 200 Meter den zwölften Platz. Julia Hergert kam als 14. ins Ziel. Derweil paddelte Josefine Landt auf den vierten Rang im Endlauf. Hatte sie am Freitag über 500 Meter im B-Finale noch das riesige Pech, gegen den Startschuh zu fahren, überzeugte sie diesmal mit 42,604 Sekunden. Das Podest verpasste der Schützling von Trainer Mark Zabel nur um 0,201 Sekunden. Es gewann Jule Hake (Lünen).