Sie haben nur eines von drei Kriterien erfüllt, um das Ticket für die WM zu lösen. Entsprechend enttäuscht waren Moritz Florstedt vom SCM und Felix Frank nach Rang vier beim Weltcup in Szeged.

Moritz Florstedt vom SCM nach Rang vier in Szeged: „Nicht unser Tag“

Szeged/Magdeburg - Bilder von fröhlichen Kajak-Fahrern kursierten am Sonnabend in den sozialen Medien. Von Moritz Florstedt vom SCM und von Felix Frank aus Potsdam, die sich beim ersten Kanu-Weltcup der Saison nicht nur darüber freuten, dass die Sonne über Szeged sich durch die Wolken kämpfte. Sondern vor allem darüber, dass ihnen mit den Siegen im Vorlauf und im Halbfinale ein glatter Durchmarsch ins Finale der Zweier über die olympischen 500 Meter gelungen war. Doch nach dem Endlauf am Sonntag musste Florstedt resümieren: „Es war absolut nicht unser Tag.“