Für Moritz Florstedt vom SCM startet am Mittwoch die Heim-WM. Auch sein Clubgefährte Michael Müller kämpft in Duisburg um eine Medaille.

Moritz Florstedt ist bereits für seinen Start über die 500 Meter. Er will weit nach vorn paddeln in Duisburg.

Magdeburg - Moritz Florstedt hat am vergangenen Freitag den Finaltag simuliert. Eine Belastung am Vormittag, eine Belastung am Nachmittag. Jeweils im Kajak-Einer über 500 Meter. Dieses Boot wird der 21-Jährige vom SC Magdeburg in dieser Woche bei der Weltmeisterschaft in Duisburg fahren, und er will es sogar auf Medaillenkurs steuern. Denn Florstedt hat nichts Geringeres im Sinn, als im Endlauf um die Plätze eins bis fünf zu paddeln. Das ist sein erklärtes Ziel bei den dritten Welttitelkämpfen seiner jungen Karriere.