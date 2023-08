Moritz Florstedt vom SC Magdeburg hat bei der Heim-WM in Duisburg ein kleines Achtungszeichen gesetzt. Dabei begann sein Vorlauf mit einem „Schreck“.

Duisburg/Magdeburg - Einfahren mit Moritz Florstedt ist aus der Erfahrung heraus immer eine Gefühlswanderung ins Negative. In Duisburg hatte er nach der paddelnden Erwärmung jedenfalls „kein gutes Gefühl“ vor seinem ersten Start bei der Weltmeisterschaft in Duisburg. Umso mehr „habe ich mich erschrocken, dass ich aus dem Startschuh heraus gleich so gut attackieren konnte“, sagte der 21-jährige Kajak-Fahrer vom SCM. Bis zum Ziel nämlich, das er als Erster querte.