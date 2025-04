Magdeburg - Jacob Schopf hat auf den letzten Metern den Turbo gezündet, der Olympiasieger ist an Moritz Florstedt vorbei zum Sieg gefahren. Das war am ersten Tag der nationalen Rangliste des Deutschen Kanuverbandes (DKV) auf dem Wedau-Kanal in Duisburg, das war über 250 Meter. Florstedt vom SCM konnte sich darüber nicht ärgern, er konnte seinen zweiten Platz über diese Distanz akzeptieren. „Er hatte eben das bessere Stehvermögen“, erklärte der Magdeburger zur Leistung des 25-jährigen Berliners am vergangenen Sonnabend. Auch nach dem ersten Teil der Rangliste, der nationalen Qualifikation für die internationale Saison, ist Schopf auf dem obersten Podest zu finden. Es folgt Anton Winkelmann. Und es folgt: Moritz Florstedt.

